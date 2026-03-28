L’Italia ha subito la sua seconda sconfitta ai Mondiali di curling 2026, perdendo ancora una volta contro la Svezia guidata da Edin. La partita si è conclusa con un risultato negativo per gli azzurri, che cercano ora di reagire nelle prossime gare. La squadra italiana ha affrontato la sfida con determinazione, ma non è riuscita a ottenere il risultato sperato.

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): dopo la battuta d’arresto rimediata contro il Canada (in formazione diversa rispetto a quella capace di conquistare la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026), gli azzurri sono scivolati al cospetto della Svezia per 9-4. Il quartetto scandinavo guidato dal fuoriclasse Niklas Edin, grande deluso dei Giochi, ha operato una prima differenza tra il quarto end (tre punti) e il quinto parziale (mano strappata da un punto), issandosi sul 5-2 all’intervallo. Gli azzurri sono stati bravi rilanciarsi e ad avvicinarsi (5-4), ma nel nono end gli svedesi hanno messo a segno quattro punti e hanno chiuso i conti in maniera perentoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia scivola con la Svezia di Edin: secondo ko ai Mondiali di curling, serve la reazione di Spiller e compagni

Articoli correlati

Curling, l’Italia lancia Stefano Spiller ai Mondiali. Tanti cambi di skip, Mouat assente, c’è la stella EdinL’Italia si presenterà con un nuovo skip ai Mondiali 2026 di curling maschile, che si disputeranno sul ghiaccio di Ogden (USA) dal 27 marzo al 4...

LIVE Italia-Svezia, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: il giovane Stefano Spiller affronta il colosso Edin!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro valido per la terza giornata dei Mondiali...

Tutto quello che riguarda L'Italia scivola con la Svezia di Edin...

L’Italia scivola con la Svezia di Edin: secondo ko ai Mondiali di curling, serve la reazione di Spiller e compagniL'Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA): dopo ... oasport.it

LIVE Italia-Svezia 4-9, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: Edin punisce i pochi errori degli azzurri, seconda sconfitta per l’ItaliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.29 E' tutto per il momento, Amici di OA Sport. L'Italia tornerà sul ghiaccio questa notte alle 2:00 per ... oasport.it