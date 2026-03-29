L’Iran ha avviato un programma di reclutamento di bambini, secondo fonti ufficiali, in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti. Mentre le due nazioni cercano di avviare negoziati, entrambe intensificano le proprie capacità militari. L’Iran ha annunciato che si prepara a prolungare il conflitto, adottando misure che coinvolgono anche i minori.

Roma, 29 marzo 2026 – Iran e Stati Uniti cercano di negoziare, ma ognuno si prepara a continuare la guerra a modo suo. E se Washington fa sbarcare i marines, in Iran si mobilita una società sempre più stanca. Secondo quanto riportato da alcuni media indipendenti russi e israeliani, le autorità hanno aperto alla possibilità per ragazzi dai 12 anni di partecipare alle attività di ‘difesa nazionale’ attraverso il programma ‘For Iran’. Sulla carta, non è un vero e proprio arruolamento. I ragazzini che accetteranno saranno adibiti a compiti non attivi, come presidio di checkpoint, pattugliamenti, supporto logistico. Ufficialmente fanno parte della compagine della sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Iran si prepara a una guerra lunga e arruola i bambini

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