La resistenza iraniana si sta rafforzando e si prepara a un cambio di regime a Teheran. Nel frattempo, il conflitto tra Stati Uniti e Iran si sta ampliando, coinvolgendo diverse aree e settori. La situazione si sviluppa in un contesto di tensione crescente, con azioni e repliche da entrambe le parti che segnano un aumento della pressione internazionale sulla regione.

"Il cambio di regime non può essere imposto dall'esterno, Ma l'intervento di Stati Uniti e Israele è stato il prezzo da pagare per restituirci libertà. Ora decentralizzazione e un modello federale". Parla l'attivista Maneli Mirkhan, fondatrice di Dorna Iran Contro gli umanitaristi a gettone incapaci di ribellarsi agli ayatollah. Lezioni da sballo di un prof. iraniano Mentre il conflitto tra Stati Uniti ed Iran non fa che estendersi sempre più nella regione – sono ormai 13 gli Stati colpiti da Teheran, tra cui Turchia ed Azerbaijan - all’interno del Paese la resistenza che un tempo faceva parte di minoranza soffocata, sta, pur se con cautela, crescendo rapidamente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Così la resistenza iraniana cresce e si prepara al Regime change a Teheran

