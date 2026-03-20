Netanyahu provoca Teheran | Il regime è al collasso E l’Iran risponde colpendo il Medio Oriente

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che il regime iraniano è al collasso, provocando una reazione da Teheran che ha colpito obiettivi nel Medio Oriente. Nel frattempo, Mojtaba Khamenei, figura di rilievo nel governo iraniano, è dato per grave o morto, ma la sua presenza continua a essere discussa. La situazione resta tesa e in evoluzione, con azioni militari che segnano la dinamica della regione.

Dato per gravemente ferito o addirittura morto, Mojtaba Khamenei è un fantasma. Eppure, quando meno te lo aspetti, sui media di Teheran viene letto il messaggio di turno, rigorosamente scritto a mano e attribuito alla nuova Guida Suprema dell’Iran, in cui si appella alla resistenza a oltranza dei cittadini della Repubblica Islamica. Certo, questi messaggi, in cui il leader non compare né in video né in voce, non fanno che alimentare i dubbi sulla sorte del secondogenito di Ali Khamenei, ma al contempo rappresentano la voce inequivocabile di un regime sanguinario che non ha la minima intenzione di arrendersi e che, al contrario, sembra accettare di buon grado ogni eventuale escalation del conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Netanyahu provoca Teheran: “Il regime è al collasso”. E l’Iran risponde colpendo il Medio Oriente Articoli correlati Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadIl Medio Oriente è in fiamme dopo l’attacco congiunto israeliano-americano di questa mattina contro l’Iran. Iran, Netanyahu: «Se il regime cade torneremo a collaborare con Teheran»Il primo ministro di Tel Aviv durante la riunione di gabinetto con i ministri: «Tutti speriamo che la nazione persiana venga presto liberata dal... Netanyahu says “Israel crushing” Iran and Hezbollah Una raccolta di contenuti su Medio Oriente Temi più discussi: Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; La guerra in Medio Oriente, il 10 marzo - LIVE BLOG; La fatwa di Teheran: Uccideremo Netanyahu. Sui social Bibi è già morto; Teheran conferma la morte di Larijani. Trump: 'La Nato non ci serve'. Bomba iraniana su Tel Aviv, 2 vittime - LA CRONACA DEL 17 MARZO. Medio Oriente in fiamme, colpiti siti nucleari in Iran. Monito di Israele a BeirutLa pioggia di fuoco che ha colpito il nord di Israele per ore tra mercoledì e giovedì ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa, Israel Katz, che ha minacciato una nuova campagna militar ... ansa.it Escalation in Medio Oriente, per l’Italia arriverà il momento della veritàNella giornata di giovedì 5 marzo in aula saranno di nuovo Antonio Tajani e Guido Crosetto a riferire ai parlamentari sulla guerra in Medio Oriente. ecodibergamo.it Ferrari sospende momentaneamente le consegne di auto via mare in Medio Oriente alla luce dello scenario di guerra in Medio Oriente: giovedì 19 marzo il titolo della società guidata da Benedetto Vigna cede il 3,5% a Piazza Affari. Negli Emirati Arabi Unit - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Erdogan: "Israele ha ucciso migliaia di persone, possa Dio distruggerlo". Lo ha affermato il leader turco durante una cerimonia per la conclusione del Ramadan. #ANSA x.com