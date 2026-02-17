Fabrizio Corona rivela di avere una brutta malattia

Fabrizio Corona ha annunciato di soffrire di una grave malattia, dopo aver trascorso tre giorni in ospedale. La notizia arriva poco dopo il suo ricovero nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano, dove è stato portato lo scorso fine settimana. Corona ha spiegato che il problema di salute ha richiesto un intervento urgente e che ora sta ricevendo le cure necessarie.

Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale dello scorso weekend, torna a parlare del problema di salute che lo ha costretto a tre giorni di ricovero nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano. Ospite di Radio Marte oggi, martedì 17 febbraio, ha rivelato di avere “una roba brutta che non guarisce”. Fabrizio Corona ha rivelato: “Sto male, ho una malattia, una roba brutta che non guarisce. Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla”. La confessione arriva pochi giorni dopo le foto scattate in ospedale e pubblicate su X, l’unico canale social dal quale può parlare in prima persona, essendo stati gli altri profili rimossi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona rivela di avere una brutta malattia Fabrizio Corona dopo il ricovero in ospedale: “Ho una malattia che non riesco a curare, ma non posso fermarmi”Fabrizio Corona ha spiegato che il suo ricovero in ospedale deriva da una malattia difficile da curare. Fabrizio Corona, la brutta notizia dopo la puntata di Falsissimo: “Tutto rimosso”Dopo la puntata di Falsissimo, il profilo Instagram di Fabrizio Corona è stato cancellato senza preavviso. Fabrizio Corona parla di Belen e Stefano De Martino Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marina Berlusconi replica a Fabrizio Corona e rivela che l'hanno costretta a vedere Falsissimo noiosissimo; Riattivato il profilo dell’avvocato di Corona: non era censura ma crisi virale dei contenuti; Fabrizio Corona torna su Instagram con il nuovo profilo Io sono Notizia, proprio come la serie Netflix; Altro che Fabrizio Corona e fascismo immaginario: presto avremo milioni di disoccupati, ma nessuno ne parla. L’avvocato di Corona lo rimprovera davanti a tutti e lo zittisce: cosa voleva rivelare Fabrizio?L'avvocato di Fabrizio Corona, quando l'ex re dei paparazzi stava per dire una cosa di troppo, l'ha interrotto: ecco cosa voleva rivelare. donnapop.it Fabrizio Corona ricoverato in ospedale: le ultime notizie sul suo stato di saluteFabrizio Corona ricoverato in cardiologia: le foto dall’ospedale, il messaggio sui social e gli aggiornamenti sulle sue condizioni. notizie.it Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa dei conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”. Fabrizio Corona ha scelto il palco del Peppy Night insieme a Peppe Iodice per annunciare il suo ritorno su YouTube, scatenando sub facebook Fabrizio Corona: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo la resa di conti con Mediaset e Signorini” x.com