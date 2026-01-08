Piano sosta nel mirino di Fd’I | Cittadini non coinvolti ci pensiamo noi con una petizione

Il Piano sosta nel centro storico è al centro di un'attenzione crescente, con cittadini e associazioni che sottolineano criticità nel metodo e nelle modalità di applicazione. Una petizione popolare raccoglie firme per evidenziare l'importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni e proporre soluzioni alternative, come abbonamenti mensili a tariffe calmierate. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra esigenze di mobilità e rispetto delle attività locali senza ricorrere a tassazioni indirette ingiustificate.

Una petizione con raccolta firme da parte dei cittadini per sottolineare che il Piano della Sosta e dell'accesso al centro storico è sbagliato nel metodo e nel merito con una "tassazione indiretta" per chi abita e lavora nel centro storico e occorre valutare soluzioni come abbonamenti mensili a prezzo calmierato per chi lavora in centro. L'iniziativa è stata presentata ieri nel corso di una conferenza stampa da parte di Nicola Grandi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Ravenna. Per quel che riguarda il metodo, secondo Grandi, "l'amministrazione comunale ha adottato il nuovo Piano della Sosta attraverso un percorso decisionale chiuso e unilaterale, senza un reale coinvolgimento di cittadini e residenti del centro storico, lavoratori e professionisti che quotidianamente operano in centro e soprattutto senza interpellare le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale".

