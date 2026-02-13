Due tentati rapimenti di bambini alla scuola materna | Avevano la foto sul cellulare Caccia alla finta babysitter paura a Roma

A Roma, una donna ha tentato di portare via due bambini alla scuola materna di Monteverde, portando con sé una foto sul cellulare, e questo ha scatenato il panico tra genitori e insegnanti. La stessa persona si era fatta passare per una babysitter, alimentando il timore di un’operazione mirata ai bambini del quartiere. La polizia sta cercando di identificare questa sconosciuta, che ha provocato grande paura tra le famiglie.

Le chat infuocate, la finta baby sitter, due tentati rapimenti in poche ore. Succede a Roma, a Monteverde: due distinti episodi in due scuole del quartiere. Una donna (mai vista prima) si aggira tra l'ingresso e il cortile della scuola. Sostiene di essere la baby sitter. Mostra sul cellulare la foto di una piccola alunna. I due tentati rapimenti Il fatto risale a mercoledì 11 febbraio alla scuola dell'infanzia comunale Oberdan, in largo Ravizza. Ma un fatto analogo si sarebbe verificato nello stesso periodo alla Lola Di Stefano in zona Colli Portuensi.