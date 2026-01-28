Nuove Indicazioni nazionali il ritorno del latino opzionale alla scuola media gradito anche dai genitori Valditara | Una straordinaria palestra di logica Cosa è previsto

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato il nuovo decreto con le indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo. Tra le novità, il ritorno opzionale del latino alla scuola media, che ha incontrato il favore dei genitori. Il ministro Valditara definisce questa scelta come una “straordinaria palestra di logica”. Ora le scuole devono adeguarsi a queste nuove regole che cambiano l’approccio didattico e introducono alcune novità importanti nel percorso formativo dei ragazzi.

Sulla Gazzetta Ufficiale è pubblicato il decreto che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il provvedimento sostituisce integralmente le Indicazioni del 2012 ed entrerà in vigore l’11 febbraio 2026. Le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dovranno adottare i nuovi curricoli a partire dall’anno scolastico 20262027, con un’implementazione graduale che inizierà dalle classi prime. Il testo rappresenta una revisione complessiva dell’assetto formativo del primo ciclo e introduce elementi di novità significativi nell’offerta didattica nazionale.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministro Giuseppe Valditara ha annunciato le novità delle Nuove Indicazioni Nazionali, sottolineando il focus sulla storia dell’Occidente e il rafforzamento di grammatica e latino nelle scuole medie.

