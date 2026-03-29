Durante l'evento a Suzuka il 29 marzo 2026, un incidente ha coinvolto un pilota a circa 300 kmh. La questione delle batterie e delle misure di sicurezza è tornata al centro dell'attenzione, portando la FIA a comunicare che saranno apportate modifiche alle regole. La gara ha visto anche numerosi sorpassi e momenti spettacolari, ma ha messo in evidenza anche i rischi legati alle alte velocità.

Suzuka (Giappone) 29 marzo 2026 - Spettacoli, sorpassi, ma anche pericoli e probabilmente all'orizzonte una revisione del regolamento. Il Gran Premio del Giappone ha segnato la seconda vittoria in campionato di Andrea Kimi Antonelli e consacrato l'italiano come il più giovane di sempre a guidare la classifica mondiale. I grandi risultato del ragazzo bolognese non sono però l'unico oggetto delle notizie da questo weekend di gara di Formula 1. La vittoria del giovane pilota Mercedes nasce infatti dalla Safety Car, provocata dal controverso incidente di Oliver Bearman nel tentativo di sorpassare Franco Colapinto. Stando alle dichiarazioni del team Haas, il pilota inglese avrebbe impattato le barriere subendo una decelerazione da 50G, che lo avrebbe lasciato per fortuna illeso, con solo una forte contusione al ginocchio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L'incidente di Bearman a 300km/h, le batterie e il regolamento: cosa è successo. La Fia annuncia modifiche

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Un po' di cose sull'incidente di Bearman. C'era un delta di 45 km/h che nasce da due situazioni: Colapinto *non* era in super-clipping, ma semplicemente l'MGU-K era spento perché in quel punto Alpine tagliava in anticipo. Bearman lo sapeva e ha provato a u x.com