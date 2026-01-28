Ciclone Harry in Sicilia il governo lavora ad un decreto legge per assegnare le risorse necessarie

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi e si è recata alla Capitaneria di Porto di Catania, dove ha presieduto un vertice con vari esponenti, tra cui il ministro Musumeci e il presidente Schifani. Il governo sta lavorando a un decreto legge per allocare le risorse necessarie dopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni e preoccupazioni tra la popolazione e le autorità locali.

Nel corso della sua visita di oggi a Niscemi, Giorgia Meloni si è recata nella sede della Capitaneria di Porto di Catania per presiedere un vertice al quale hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, il sindaco di Messina, Federico Basile, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, oltre ai Prefetti di Catania, Messina e Siracusa. Il governo sta lavorando ad un decreto legge per assegnare le risorse Nel corso del vertice - informa sempre una nota di Palazzo Chigi - è stata ribadita la massima attenzione del governo per l’emergenza in corso che colpisce Sicilia, Sardegna e Calabria ed è stato ricordato che la dichiarazione di stato d’emergenza deliberata dal Consiglio dei ministri, con l’iniziale stanziamento di 100 milioni di euro, rappresenta solo la prima risposta ai territori colpiti, in attesa di un quadro più definito della situazione e una esatta quantificazione dei danni. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Ciclone Harry in Sicilia, il governo lavora ad un decreto legge per assegnare le risorse necessarie Approfondimenti su Ciclone Harry Sicilia, Meloni: "Aiuti a regioni colpite, in arrivo decreto con le risorse necessarie" La Premier Meloni annuncia che presto arriveranno aiuti concreti alle regioni colpite, Sicilia inclusa. Ciclone Harry in Sicilia: l’ARS destina le risorse del Ponte sullo Stretto alla ricostruzione L’Assemblea Regionale Siciliana ha deciso di riassegnare i fondi del FSC, originariamente destinati al Ponte sullo Stretto, per far fronte all’emergenza causata dal ciclone Harry. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza nazionale; Maltempo, il ciclone Harry ha causato danni oltre il miliardo in Sicilia e Sardegna; Il ciclone Harry ha colpito la Sicilia: danni ed evacuazioni, colpite Catania e Messina. Il governatore: Chiediamo lo stato di emergenza; Ciclone Harry, la conta dei danni supera il miliardo di euro in Sicilia. Sicilia, Schifani: Ciclone Harry, i danni segnalati salgono a due miliardi | Meloni sorvola in elicottero le zone colpiteIl presidente del consiglio Giorgia Meloni ha eseguito, con un sorvolo in elicottero, un sopralluogo nelle zone colpite dal maltempo. tgcom24.mediaset.it Frana a Niscemi: il ciclone Harry devasta la Sicilia, oltre 1.500 sfollatiFrana senza precedenti dopo il ciclone Harry: evacuate oltre 1.500 persone, si valuta la delocalizzazione definitiva dei quartieri a rischio. meteo.it Ciclone Harry e Niscemi, la premier Meloni sorvola le zone colpite La notizia: https://qds.it/maltempo-sicilia-premier-meloni-sorvola-elicottero-zone-colpite-comune-niscemi-frana/ facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.