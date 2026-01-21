Ciclone Harry Marano M5S | Danni ingenti governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturale

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia, aggravando le condizioni meteorologiche e prolungando l’allerta rossa. Marano (M5S) sollecita il governo regionale a chiedere immediatamente la dichiarazione dello stato di calamità naturale, al fine di facilitare gli interventi di assistenza e supporto alle comunità colpite. La situazione richiede un intervento rapido e coordinato per affrontare le conseguenze di questa emergenza meteorologica.

“Alla luce degli ingenti danni registrati in tutta la Sicilia e del peggioramento delle condizioni meteo che ha reso necessaria la proroga dell’allerta rossa anche nella giornata di domani, faccio appello al governo regionale affinché si attivi per fare in modo che da Roma venga dichiarato.🔗 Leggi su Palermotoday.it Ciclone Harry, Marano (M5s): “In sicilia danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente a roma lo stato di calamità naturale”Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, con condizioni meteo ancora critiche. Emergenza ciclone Harry, Santo Primavera: "Dichiarare lo stato di calamità naturale"A causa dell’emergenza causata dal ciclone Harry e dal maltempo che ha colpito la fascia ionica siciliana, si rende necessaria una dichiarazione di calamità naturale. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Ciclone Harry, Marano (M5s): In Sicilia danni ingenti, Governo regionale chieda immediatamente a Roma lo stato di calamità naturale; STRADA PROVINCIALE PER ALTESINA RIPRISTINATA DOPO FRANA; Avvio del percorso di gastronomia funzionale a Troina; Maltempo: Ennesima giornata impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Enna. Ciclone Harry, Marano (M5S): Danni ingenti, governo regionale chieda immediatamente stato di calamità naturaleNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday Alla luce degli ingenti danni ... palermotoday.it On. Ida Carmina M5S. Ciclone Harry, devasta il Sud e la Sicilia. Non si perda tempo, subito stato di emergenza e di calamità naturale per dare aiuti ai territori e alla ...Sono ore drammatiche per la mia Sicilia e per ampie aree dell’Italia meridionale colpite dal ciclone Harry. Ore ... lavalledeitempli.net Siracusa News. . Ciclone Harry, il giorno dopo. In collegamento con l'assessore Sergio Imbrò alla Protezione civile - facebook.com facebook Ciclone Harry, verso l'apice #3bmeteo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.