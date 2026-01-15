Aversa Notte del Liceo Cirillo | la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco

Aversa ospita la “Notte del Liceo Cirillo”, un evento dedicato alla cultura classica. Attraverso rappresentazioni teatrali, letture drammatizzate, performance artistiche e musicali, si esplora il legame tra il passato e il presente. L’iniziativa valorizza la vitalità e l’attualità del greco e del latino, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto nel suggestivo contesto del Chiostro di San Francesco.

La cultura classica in dialogo con il presente. Rappresentazioni teatrali, letture drammatizzate, performance coreografiche ed esecuzioni musicali: linguaggi contemporanei per raccontare la vitalità e l’attualità del greco e del latino. Ieri sera, nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco di Aversa, si è tenuta la Notte del Liceo Cirilllo. Protagonisti assoluti dell’evento sono stati . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, “Notte del Liceo Cirillo”: la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco Leggi anche: Dai banchi alla Tv, gli studenti del liceo “Cirillo” di Aversa in visita presso la sede di Teleclubitalia Leggi anche: Nostos Teatro firma la direzione tecnica de “La Notte del Liceo Cirillo” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Aversa, La Notte del Liceo Cirillo al Chiostro di San Francesco: evento il 14 gennaio; Nostos Teatro firma la direzione tecnica de “La Notte del Liceo Cirillo”; Aversa, il Nostos Teatro alla direzione tecnica de La Notte del Liceo Cirillo; Napoli, “Tutto Hotel”: alla Mostra d’Oltremare il salone dell’ospitalità. Aversa, il Nostos Teatro alla direzione tecnica de “La Notte del Liceo Cirillo” - La scuola che si apre alla città e il teatro che entra nei luoghi della formazione. pupia.tv

Aversa, “La Notte del Liceo Cirillo” al Chiostro di San Francesco: evento il 14 gennaio - Il chiostro di San Francesco si prepara ad accogliere una serata dedicata alla cultura, alla scuola e alla creatività. pupia.tv

Il Nostos Teatro firma la direzione tecnica de: “La Notte del Liceo Cirillo” ad Aversa - Il mondo della scuola e quello del teatro professionale tornano a incontrarsi sotto il segno dell’eccellenza. napolivillage.com

Aversa, Notte del Liceo Cirillo: la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco

Mercoledì 14 Gennaio dalle ore 18 alle 24 Chiostro di San Francesco - Aversa Ingresso gratuito #nostosteatro #nostosteatroaversa #nottedeilicei #liceoclassico #aversa #provinciadicaserta facebook

Un bambino di nove anni è rimasto lievemente ferito nella notte ad Aversa (Caserta) alla mano destra, colpito di striscio da un proiettile vagante. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.