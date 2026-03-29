Nelle ultime ventiquattro ore, l'aeronautica israeliana ha portato a termine più di 140 attacchi contro infrastrutture situate nelle regioni centrali e occidentali dell'Iran. Le operazioni hanno coinvolto obiettivi strategici e militari nel territorio iraniano, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze o sui bersagli specifici. La dinamica si inserisce in un quadro di tensione tra le due parti.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Nelle ultime 24 ore, l'aeronautica israeliana ha condotto oltre 140 attacchi contro le infrastrutture della Repubblica islamica nell'Iran centrale e occidentale. Secondo un portavoce dell'Idf, le Forze di difesa israeliane, sono stati colpiti siti di lancio e stoccaggio di missili balistici e infrastrutture di difesa aerea a Teheran e in altre zone del Paese. Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, in un messaggio ha voluto ringraziare il popolo iracheno e la leadership religiosa del Paese per il loro sostegno all'Iran "di fronte all'aggressione". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'Idf ha condotto 140 attacchi contro l'Iran nelle ultime 24 ore

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