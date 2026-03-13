Iran Idf | oltre 200 attacchi aerei in 24 ore colpiti siti armi e sistemi di difesa – La diretta

Nelle ultime 24 ore, l’aeronautica israeliana ha condotto più di 200 attacchi aerei in Iran, colpendo siti di armi e sistemi di difesa nelle regioni occidentali e centrali del paese. Le forze armate israeliane hanno reso noto il numero di obiettivi colpiti, senza fornire ulteriori dettagli sui singoli siti o le eventuali conseguenze di queste operazioni.

Non si ferma l'offensiva sull'Iran. L'aeronautica israeliana ha colpito oltre 200 obiettivi nell'Iran occidentale e centrale nelle ultime 24 ore, secondo quanto dichiarato dalle forze armate. Lo riporta The Times of Israel.L'Idf afferma che tra gli obiettivi figuravano lancia missili balistici, sistemi di difesa aerea e siti di produzione di armi.Decine di velivoli dell'aeronautica israeliana hanno sganciato numerose bombe sugli obiettivi, aggiunge l'esercito, allegando filmati che mostrano alcuni degli attacchi.