L’esercito israeliano ha comunicato di aver colpito un lanciatore di missili balistici in Iran, situato nell’area di Qom, e un sistema di difesa aerea a Isfahan. Le operazioni sono state effettuate dall’Aeronautica israeliana e sono state confermate da fonti ufficiali. Nessun’altra informazione è stata fornita sui danni o sui possibili effetti delle operazioni.

L'esercito israeliano ha dichiarato che l'Aeronautica ha distrutto in Iran un lanciatore di missili balistici armato nell'area di Qom, pronto a colpire il territorio israeliano, e ha colpito anche un sistema di difesa aerea a Isfahan. Parallelamente, l'aviazione ha effettuato una serie di attacchi mirati a Beirut, in Libano. Secondo una nota militare, i raid hanno preso di mira diversi centri di comando di Hezbollah. Tra gli obiettivi colpiti anche una struttura utilizzata dall'unità aerea dell'organizzazione.

© Lapresse.it - Israele, attacchi contro Iran e Libano: le immagini dell’Idf

