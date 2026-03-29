L’ideona del calcio italiano | volete vivai e stadi? Dateci sgravi fiscali

Il calcio italiano torna a chiedere sostegni finanziari pubblici, concentrandosi su incentivi fiscali per lo sviluppo di vivai e stadi. La Lega di calcio ha avviato un’azione in questa direzione, mentre le squadre di Serie A rinnovano la richiesta di agevolazioni fiscali per sostenere progetti di crescita e infrastrutture. La questione si pone come un tema ricorrente nel panorama sportivo nazionale.

Riparte prepotente la questua: la serie A è di nuovo a caccia di soldi pubblici e manda la Lega Serie A in avanscoperta. Resoconto di una giornata di approfondimento Db Riad (Arabia Saudita) 06012025 - finale Supercoppa Italiana Inter-Milan foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Luigi De Siervo.Ezio Simonelli L’ideona del calcio italiano: volete vivai e stadi? Dateci gli sgravi fiscali Riparte prepotente la questua: la serie A è di nuovo a caccia di soldi pubblici e manda la Lega calcio in avanscoperta. “Giornata di approfondimento sulla sostenibilità economico-finanziaria delle società” è stato il titolo pomposo di un primo incontro, svoltosi la scorsa settimana nella sede milanese di via Rosellini. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - L’ideona del calcio italiano: volete vivai e stadi? Dateci sgravi fiscali Articoli correlati Leggi anche: Bianchi: «Il calcio italiano è deficitario. Senza vivai forti non si va lontano» Ciclone Harry: assunzioni e sgravi fiscali per i ComuniIl ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia a partire dal 18 gennaio 2026, costringendo l’ANCI Sicilia a presentare emendamenti urgenti alla...