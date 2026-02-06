Bianchi non le manda a dire. Durante un’intervista, l’ex calciatore ha detto che il calcio italiano soffre di grandi carenze, soprattutto nei vivai. Secondo lui, senza investimenti sui giovani, il livello del calcio nazionale non potrà mai migliorare e si continuerà a rimanere indietro rispetto ad altri paesi europei. Le sue parole sono un campanello d’allarme per la situazione attuale.

"> NAPOLI – Un’analisi lucida, severa e senza sconti sullo stato di salute del calcio italiano. Ottavio Bianchi, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra”, affrontando i temi legati al movimento calcistico nazionale, alla formazione dei giovani e al percorso europeo del Napoli. Secondo Bianchi, il problema è strutturale e parte dall’alto. «I migliori giocatori oggi giocano nei migliori campionati – ha spiegato – e in questo momento l’Italia è quinta, se va bene. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Bianchi: «Il calcio italiano è deficitario. Senza vivai forti non si va lontano»

