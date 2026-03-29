Licata palazzina crolla nella notte | un uomo disperso tra le macerie

Nella notte, una palazzina è crollata nel centro urbano, causando il disperso di un uomo tra le macerie. Le operazioni di soccorso sono in corso, con tecnici e forze dell’ordine sul posto. Non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle cause dell’accaduto. La zona è stata messa in sicurezza e le ricerche proseguono senza sosta.

Il crollo della palazzina arriva all’improvviso, in una sera che doveva essere come tante, ma che si trasforma in pochi secondi in un cumulo di macerie e paura. A Licata, in provincia di Agrigento, una struttura già segnata dal tempo e dall’abbandono si sbriciola su sé stessa, trascinando con sé il sospetto che qualcuno fosse ancora all’interno. Le luci dei mezzi di soccorso illuminano la strada, mentre il silenzio della notte viene rotto solo dalle sirene e dal lavoro incessante dei vigili del fuoco. È una scena che racconta più di un semplice incidente: racconta una fragilità urbana che si trascina da anni, tra edifici lasciati al degrado e controlli spesso aggirati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Licata, palazzina crolla nella notte: un uomo disperso tra le macerie Articoli correlati Licata (Agrigento), crolla palazzina di due piani: si scava tra le macerieUna palazzina di tre piani, in via Soldato d'Andrea a Licata (Agrigento), ufficialmente disabitata perché pericolante, è crollata nella serata di... Leggi anche: Crolla palazzina abbandonata a Licata, Vigili del Fuoco sul posto: “In corso verifiche tra le macerie” Contenuti e approfondimenti su Licata palazzina crolla nella notte un... Discussioni sull' argomento Crollo improvviso in un edificio disabitato | paura in serata evacuata una famiglia; Villaricca esplosione in una pizzeria in costruzione tre feriti | ipotesi fuga di gas. Licata (Agrigento), crolla palazzina di tre piani: si cerca un uomoA Licata (Agrigento) è crollata una palazzina di tre piani: si scava tra le macerie dal momento che è stata segnalata la presenza di un uomo. tgcom24.mediaset.it Crolla palazzina abbandonata a Licata, Vigili del Fuoco sul posto: In corso verifiche tra le macerieUna palazzina di tre piani è crollata a Licata, nell’Agrigentino. L’immobile era disabitato, ma rifugio di persone senza fissa dimora. In corso le verifiche dei Vigili del Fuoco, sul posto anche gli a ... fanpage.it ULTIM'ORA Crolla palazzina di tre piani a Licata - facebook.com facebook Crolla palazzina disabitata a Licata, si cerca un uomo. Allarme dato da un immigrato che temporaneamente era con altre due persone nell'immobile #ANSA x.com