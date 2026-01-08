Recenti cause legali coinvolgono Google e Character.AI, accusate di aver contribuito al disagio di giovani attraverso le loro piattaforme di chat con intelligenza artificiale. Le aziende stanno valutando accordi extragiudiziali per risolvere le controversie con le famiglie delle vittime. Questi casi evidenziano l'importanza di un uso responsabile delle tecnologie e della tutela dei minori in ambienti digitali.

Google e Character.AI sono pronte ad accordi extragiudiziali per chiudere diverse cause intentate da famiglie che le accusano di aver spinto i loro figli all’autolesionismo o al suicidio. Le aziende hanno raggiunto accordi transattivi «in linea di principio» in cinque casi, riporta The Hill. Tra questi, le cause intentate dalle famiglie del quattordicenne Sewell Setzer III e della tredicenne Juliana. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Giovani si suicidano dopo aver chattato con l'IA: Google e Character AI scelgono la transazione dopo le cause delle famiglie

Leggi anche: Matteo Bassetti premiato dal governo dopo aver attaccato l’annullamento delle multe ai no vax

Leggi anche: La 104 si rinnova dopo 33 anni: ecco come cambia la legge che supporta le persone con disabilità e le loro famiglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

ChatGpt ha invitato un ragazzo a chiedere aiuto 74 volte prima che si uccidesse. Poteva fare di più; Suicidi e autolesionismo. La crisi silenziosa tra i giovani; Il suicidio di Paolo Mendico e il bullismo a scuola, quando l’inerzia diventa complicità e i segnali dei ragazzi vengono ignorati; Suicidio giovanile, la fascia 11-14 anni lancia l'allarme via chat: oltre 3.000 richieste d'aiuto nel 2025 svelano il malessere dei pre-adolescenti.

Giovani si suicidano dopo aver chattato con l'IA: Google e Character AI scelgono la transazione dopo le cause delle famiglie - Tre famiglie hanno accusato i chatbot di aver spinto i loro figli all’autolesionismo e di averli esposti ad abusi sessuali ... msn.com