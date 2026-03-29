Kimi Antonelli ha vinto nuovamente in Giappone e si è posizionato al primo posto nel campionato mondiale di Formula 1. Alla fine del primo giro, Antonelli era in sesta posizione, mentre Leclerc si è classificato terzo. Questa gara ha visto il giovane pilota bolognese riuscire a salire sul podio e ottenere il suo secondo successo in carriera.

Quando alla fine del primo giro Andrea Kimi Antonelli si è trovato in sesta posizione, nessuno avrebbe scommesso che il giovane bolognese sarebbe riuscito a vincere il suo secondo gran premio in carriera. Eppure, nonostante una partenza davvero orribile, Kimi è riuscito a fare ancora la storia della Formula 1, diventando il primo pilota a vincere due gare prima di compiere 20 anni. Il pilota italiano ha approfittato della safety car dopo l’incidente di Bearman per portarsi in testa al Gran Premio del Giappone ma, da quel punto in avanti, non si è più guardato indietro. Il bolognese chiude con oltre 15 secondi di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri e di un combattivo Charles Leclerc, che si difende alla grande negli ultimi giri dagli attacchi di uno sfortunato Russell. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'ha fatto di nuovo. Kimi Antonelli trionfa in Giappone ed è leader mondiale di Formula 1. Per Leclerc ottimo terzo posto

Articoli correlati

Leggi anche: Kimi Antonelli trionfa nel Gp Giappone 2026 davanti a Piastri e Leclerc: il bolognese è leader del mondiale

F1: Kimi Antonelli trionfa in Giappone, terzo LeclercAGI - Kimi Antonelli trionfa al Gp del Giappone e concede il bis dopo la vittoria della scorsa settimana in Cina.

Kimi Antonelli trionfa in Cina, un italiano torna a vincere dopo 20 anni in Formula 1.

Approfondimenti e contenuti su Kimi Antonelli

Temi più discussi: L'ha fatto di nuovo. Kimi Antonelli trionfa in Giappone ed è leader mondiale in Formula 1; F1, Kimi Antonelli (Mercedes) a Radio 24: 'Il successo non mi cambia, resterò sempre Kimi'; Antonelli non si ferma più. Pole anche in Giappone, è la seconda di fila: Ho le farfalle nello stomaco; Kimi Antonelli dopo la pole nel Gp del Giappone: Quasi me lo aspettavo, non ho perso il focus. Scriverò a Sinner per la finale di Miami.

Rivivi le qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 con la splendida pole position bis di Kimi Antonelli davanti a Russell, Ferrari quarta con Leclerc ...Rivivi le qualifiche del Gp del Giappone, terza prova del mondiale di F1 2026 con la splendida pole position bis di Kimi Antonelli davanti a Russell, Ferrari quarta con Leclerc e sesta con Hamilton ... sport.virgilio.it

Kimi Antonelli dopo la pole nel Gp del Giappone: «Quasi me lo aspettavo, non ho perso il focus. Scriverò a Sinner per la finale di Miami»Il giovane pilota della Mercedes conferma lo straordinario momento di forma dopo la vittoria in Cina: «Russell il mio primo rivale. La popolarità fuori dalla pista? Cerco di non farci caso» ... corriere.it

Kimi Antonelli inarrestabile Il pilota italiano trionfa anche a Suzuka dopo la Cina. Batte Piastri e Leclerc e diventa uno dei più giovani leader del Mondiale di Formula 1. - facebook.com facebook

Formula 1, è ancora Kimi Antonelli show: pole position a Suzuka per il giovane bolognese x.com