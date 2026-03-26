Femminicidio Pamela Genini a Milano trafugato e decapitato il cadavere della 29enne uccisa dall'ex

A Milano, il corpo di una donna di 29 anni, uccisa dall’ex compagno, è stato trovato trafugato e decapitato. Fonti riferiscono che ignoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava e rimosso la testa. La polizia sta indagando sul caso e cerca di identificare i responsabili di questo gesto. La famiglia della vittima ha confermato la sua morte, avvenuta in seguito a un episodio di violenza domestica.

Ignoti avrebbero aperto la bara in cui si trovava il corpo di Pamela Genini e avrebbero tagliato la testa. È successo nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Femminicidio di Valentina Sarto a Bergamo: il marito Vincenzo Dongellini che l’ha uccisa dimesso dall’ospedaleVincenzo Dongellini esce oggi dall'ospedale di Bergamo in cui è ricoverato da ieri per aver tentato il suicidio dopo aver commesso il femminicidio... Femminicidio a Messina, donna uccisa a coltellate in casa dall’ex: l’uomo era stato rifiutatoDaniela Zinnanti, 50 anni, è stata uccisa a coltellate ieri nella sua casa di Messina: fermato l'ex compagno, di 67 anni, che ha confessato alla... Approfondimenti e contenuti su Femminicidio Pamela Genini Discussioni sull' argomento L’ultimo femminicidio. La sindaca Carnevali: Rabbia e impotenza. Ma non ci fermiamo; L’omicidio di Terry e il processo. Premeditazione e futili motivi: Ha ucciso spinto dal rancore; Femminicidio a Bergamo | un uomo ha ucciso sua moglie in casa a coltellate; Bergamo donna uccisa a coltellate | forze dell’ordine sul posto. Pamela Genini, trafugato il cadavere della giovane uccisa da Gianluca Soncin: aperta la bara e decapitato il corpoOggi, giovedì 26 marzo, nel corso della diretta di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale 5 emergono sviluppi sconvolgenti sul femminicidio ... leggo.it