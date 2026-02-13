Robert Lewandowski potrebbe lasciare il Barcellona, perché il rinnovo di contratto con il club catalano è ancora in stallo. Le trattative non avanzano e il polacco potrebbe presto aprire a nuove opportunità. Sul tavolo ci sono due strade principali: l’interesse della MLS e un possibile trasferimento in una grande squadra di Serie A. La decisione finale dipende dal club e dall’attaccante, che cercano di trovare un accordo prima che si apra una nuova stagione.

Il futuro di Robert Lewandowski resta al centro delle cronache calcistiche globali, con il Barcellona chiamato a definire una linea strategica che tenga conto della dimensione sportiva e di quella economica. Il contratto dell’attaccante polacco scade il 30 giugno, e l’età avanzata impone riflessioni mirate sul piano fisico e della sostenibilità dell’ingaggio. Finché la direzione non chiarirà le strategie societarie, la situazione rimane in costante evoluzione e soggetta a valutazioni complesse. La situazione contrattuale e la gestione delle risorse tecniche sono al centro dell’attenzione. Le decisioni principali sono state rimandate ad aprile in concomitanza con un rinnovato assetto dirigenziale, che sarà definito dall’assemblea elettiva prevista per il 15 marzo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Lewandowski verso l'Italia? Il rinnovo con il Barcellona è in stallo, mentre si profilano l'MLS e un grande club di Serie A.

