Anna Lewandowska apre qualche spiraglio sul futuro di Robert Lewandowski. La moglie dell’attaccante polacco dice di non sapere ancora cosa succederà dopo il Barcellona. La possibilità di vederlo in rossonero non è esclusa, anche se niente è deciso. La sua situazione resta aperta, e ora si aspetta di capire quali decisioni prenderanno i suoi agenti e il club catalano.

Il destino di Robert Lewandowski, il cui accordo con il Barcellona terminerà il prossimo giugno, resta avvolto dall'incertezza e potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del prossimo calciomercato, anche per il Milan che sembra essere sulle sue tracce da diversi mesi. A fornire le prime indicazioni sulla situazione è stata Anna Lewandowska, moglie dell'attaccante polacco, che nel corso di un'intervista rilasciata al podcast locale Uno ha affrontato il tema del futuro sportivo del marito dopo la fine dell’esperienza con il club catalano. Di seguito le parole della moglie dell'attaccante blaugrana riprese da 'Mundo Deportivo'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lewandowski possibilità per il Milan? La moglie: “Non sappiamo cosa succederà dopo il Barcellona”

