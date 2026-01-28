Il nuovo aggiornamento FC 26 EVO permette ai centrocampisti di migliorare notevolmente le loro capacità. Con questa evoluzione gratuita, i giocatori tecnici ma un po’ fragili o lenti possono diventare veri registi arretrati, pronti a controllare il gioco e a distribuire palloni con maggiore precisione. La novità più interessante è il boost di valutazione che può arrivare fino a +18, offrendo un’opportunità concreta di trasformare il ruolo di certi centrocampisti e di rafforzare il centrocampo della squadra.

Questa nuova Evoluzione gratuita è una delle più trasformative rilasciate finora per il centrocampo. Con un boost di valutazione che arriva fino a +18, questa sfida è pensata per prendere quei centrocampisti centrali (CC) tecnici ma magari un po’ fragili o lenti, e trasformarli in veri equilibratori della squadra con la rarità Menzioni d’Onore TOTY. Analisi Tecnica: Il Metronomo del Centrocampo. Il potenziamento è massiccio e tocca quasi ogni aspetto della carta, focalizzandosi sulla fase di costruzione e sull’interdizione: Passaggio Incisivo+ (Incise Pass+): È l’upgrade chiave. Questo PlayStyle+ rende i filtranti rasoterra letali, aumentando la precisione e la velocità della palla per tagliare fuori l’intera difesa avversaria. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 EVO: Apri la difesa: Trasforma il tuo CC in un Regista Arretrato da sogno (Line Breaker)

FC 26 Evoluzione Passaggi Fulminei è pensata per migliorare la qualità del tocco e le capacità di regia.

