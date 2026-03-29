L’Europa ha modificato le sue fonti di approvvigionamento energetico, passando dalla Russia a paesi del Medio Oriente. Tuttavia, le rotte marittime sono vulnerabili e le tensioni nella regione possono influenzare direttamente il continente. La transizione verso nuove fonti energetiche non è ancora completa, lasciando l’UE esposta a shock esterni e decisioni di altri attori.

L’indipendenza energetica europea è, per ora, un’illusione. La crisi in Medio Oriente ne è la prova vivente: non appena una parte del sistema entra in crisi, i prezzi esplodono e l’intero sistema economico europeo vacilla su sé stesso, rivelando una verità scomoda: l’Europa non ha ridotto la propria vulnerabilità come sperava, l’ha solo spostata altrove. Il punto di fondo è che il sistema energetico europeo continua a essere profondamente integrato in un mercato globale instabile, in cui le dinamiche geopolitiche incidono direttamente sui prezzi e sulla sicurezza degli approvvigionamenti. Negli ultimi anni, la progressiva sostituzione delle forniture via pipeline con importazioni di petrolio e gas naturale liquefatto ha aumentato la dipendenza dell’Europa dalle rotte marittime, esponendola a vulnerabilità difficilmente controllabili. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - L’Europa si illude di essere indipendente: ha solo cambiato padrone energetico, passando dalla Russia a un Medio Oriente instabile che oggi può colpirla direttamente

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