L’Europa ha deciso di interrompere le importazioni di gas dalla Russia, segnando un cambiamento importante nella sua politica energetica. Questa scelta rappresenta un passo verso la riduzione della dipendenza da Mosca e la ricerca di fonti alternative per garantire la sicurezza energetica del continente. La decisione si inserisce in un quadro di strategia a lungo termine per rafforzare l’indipendenza energetica europea.

L'Europa stacca ufficialmente il tubo del gas russo, scrivendo la parola fine su quattro anni di minacce più o meno reali sulla volontà di fare a meno del metano di Mosca. Dopo un primo sì della Commissione europea, lo scorso dicembre, è arrivato l'accordo politico. Con i 27 Paesi membri che hanno adottato ufficialmente (Slovacchia e Ungheria hanno votato contro, annunciando addirittura ricorso, mentre la Bulgaria si è astenuta) i regolamenti per la graduale cessazione delle importazioni russe nell'Ue sia di gas naturale da gasdotto, sia che di Gas naturale liquefatto, ovvero Gnl. L'enfasi non è mancata, tanto che nella nota diffusa dal Consiglio Ue riunitosi ieri, il regolamento in questione è stato definito «una pietra miliare fondamentale per il raggiungimento dell'obiettivo di porre fine alla dipendenza dall'energia russa». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Stop al gas dalla Russia. L'Europa stacca il tubo e diventa indipendente da Mosca

Approfondimenti su Europa Stacca

L'Italia ha annunciato la fine delle importazioni di gas dalla Russia, rafforzando la propria autonomia energetica.

