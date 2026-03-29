Il 29 marzo 2026 a Bologna si è tenuta un'esortazione pubblica in cui si è parlato di una città “grande, ma sola”. È stato sottolineato che, nonostante l’umanità e l’accoglienza ancora presenti, esistono problemi come la fragilità tra i giovani e l’aumento delle povertà. Sono stati menzionati anche aspetti legati all’attenzione verso le categorie più vulnerabili della popolazione.

Bologna, 29 marzo 2026 – Una città “grande, ma sola”. Capace ancora di “tanta umanità e accoglienza”, ma che deve fare i conti con inquietudini e problemi che non possono essere ignorati: dalla fragilità dei ragazzi più giovani all’abbassamento della soglia della povertà. È il ritratto di Bologna fatto dal cardinale Matteo Zuppi, che, ospite del nostro vodcast ‘il Resto di Bologna’, ha ripercorso i suoi dieci anni alla guida della Curia bolognese. Insediatosi ufficialmente nel dicembre 2015, Zuppi – che nel maggio 2022 è diventato anche presidente della Cei – ha subito dato un’impronta inconfondibile al suo magistero, abbracciando e lasciandosi abbracciare totalmente dalla città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’esortazione di Zuppi: “Bologna, grande e sola. Giovani fragili e povertà. Non perdiamo la tenerezza”

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