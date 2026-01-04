Bologna si ferma per la veglia di Giovanni Tamburi Zuppi | La sofferenza è per tutti| FOTO

A Bologna, si è svolta una veglia di preghiera in ricordo di Giovanni Tamburi, il ragazzo morto nella strage di Capodanno a Crans-Montana. La chiesa di Sant’Isaia ha accolto i partecipanti in un momento di riflessione e solidarietà, sottolineando l’importanza di condividere il dolore e la sofferenza. L’evento ha rappresentato un’occasione per la comunità di unirsi nel rispetto e nella memoria.

Bologna, folla al ricordo di Giovanni Tamburi: il funerale il 7 gennaio nella cattedrale di San Pietro. Lo zio: «Aboliamo i fuochi pirotecnici nelle discoteche» - Alla veglia di preghiera hanno partecipato anche la nonna e una sorella del 16enne morto nell'incendio del Le Constellation di Crans- corrieredibologna.corriere.it

Il dolore di Bologna per Giovanni, 'ragazzo brillante' - A Bologna la famiglia, gli amici, il liceo hanno voluto ricordare così Giovanni Tamburi, il 16enne che è morto nel rogo che a Capodanno ha spezzato l ... ansa.it

