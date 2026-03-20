Mercoledì sera, intorno alle 21.30, in via Nomentana a Roma, tra i quartieri Montesacro e Talenti, una donna di 63 anni si trovava davanti al White Cafe quando un uomo sconosciuto si è avvicinato, salendo sulla sua auto con un’accetta. La situazione si è conclusa con un intervento delle forze dell’ordine e il trasporto della donna in ospedale.

Mercoledì sera, intorno alle 21.30, in via Nomentana a Roma, tra i quartieri Montesacro e Talenti, davanti al White Cafe, una donna di 63 anni ha vissuto attimi di terrore. La vittima, dopo aver comprato sigarette al bar, stava salendo sulla sua auto per rientrare a casa quando uno sconosciuto si è avvicinato, ha aperto lo sportello lato guidatore, è salito a bordo brandendo un’accetta e ha spinto la donna sul sedile del passeggero. L’aggressore ha tentato di mettere in moto il veicolo per fuggire con l’auto e con lei a bordo.Le urla disperate della 63enne hanno attirato l’attenzione di due passanti che, intervenendo con prontezza, hanno costretto l’uomo alla fuga immediata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roma, sconosciuto sale sull'auto di una donna con una accetta: finisce male

Articoli correlati

Sale sull’auto di uno sconosciuto, si finge latitante e pretende soldi: condannatoSURBO – Bloccò un’auto e, salito a bordo del mezzo, si spacciò per latitante facendosi consegnare dal conducente tutto il denaro di cui disponeva,...

Sale sull’auto di uno sconosciuto, si finge latitante e gli spilla soldi: condannatoSURBO – Bloccò un’auto e, salito a bordo del mezzo, si spacciò per latitante facendosi consegnare dal conducente tutto il denaro di cui disponeva,...

Una raccolta di contenuti su Roma sconosciuto sale sull'auto di una...

Discussioni sull' argomento Minacciata con l'accetta da uno sconosciuto che sale sulla sua auto: la donna salvata da due passanti in via Nomentana; Falla nella sicurezza di Giorgia Meloni: a Milano uno sconosciuto sul palco. La scorta viene cambiata ogni tre giorni; Coez, sorpresa al concerto di Franco126 a Londra: sale incappucciato sul palco, poi lo show da brividi VIDEO; Perde il controllo dell'auto e si schianta prima contro le vetture in sosta e poi contro un muro, morto un 47enne.

Minacciata con l'accetta da uno sconosciuto che sale sulla sua auto: la donna salvata da due passanti in via NomentanaMomenti di paura mercoledì sera lungo via Nomentana, dove una 63enne è stata vittima di un’aggressione improvvisa mentre si ... msn.com

Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti. Le vittime sono un uomo e una donna. Ricerche sono in corso per escludere altre persone coinvolte #ANSA - facebook.com facebook

È sottomissione, una vergogna! Da Roma a Monfalcone. Fra poco sarò davanti a Mestre davanti a quella che vogliono far diventare la moschea più grande d’Italia. x.com