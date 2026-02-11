LIVE Italia-Svezia 0-0 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | a breve si comincia Il Blue Team cerca una prova di carattere

A pochi minuti dall’inizio, il ghiaccio si prepara per la sfida tra Italia e Svezia nel torneo di hockey alle Olimpiadi 2026. Il Blue Team entra in pista con l’obiettivo di mostrare carattere e reagire dopo le ultime partite. La tensione è alta, le squadre si riscaldano sul ghiaccio e i tifosi si preparano a seguire ogni movimento. La partita sta per cominciare, e tutti aspettano di vedere se l’Italia riuscirà a fare la differenza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21. 21.00 Dieci minuti all'inizio della gara, fase di warm-up terminata. 20.55 Squadre in pista per il riscaldamento. Gli azzurri si caricano per una sfida da Mission Impossible. 20.50 Buonasera e benvenuti amiche e amici appassionati di olimpismo e di hockey su ghiaccio, dopo giornate dedicate al torneo femminile di hockey su ghiaccio, con un'Italia capace di guadagnarsi i quarti di finale, ora tocca agli uomini: il Blue Team atteso al debutto contro la Svezia. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svezia, primo impegno del Blue Team nel Gruppo B del torneo Olimpico di hockey su ghiaccio maschile.

