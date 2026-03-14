San Giorgio vs Ostiano | la sfida decisiva per la Serie B1

La palestra comunale di San Giorgio Piacentino in viale si prepara ad ospitare una partita importante tra la squadra locale e quella di Ostiano, in vista di un match che può determinare la promozione in Serie B1. Le due formazioni si affrontano in un incontro che attirerà l’attenzione degli appassionati della regione. La partita è prevista per questa sera e coinvolge club e tifosi di entrambe le comunità.

La palestra comunale di San Giorgio Piacentino, situata in viale, si prepara ad accogliere uno scontro decisivo per il destino sportivo della regione. Domani, sabato 14 marzo 2026, alle ore 18:00, la Pallavolo San Giorgio ospiterà la temibile Fantini Folcieri Ostiano in un incontro che segna un punto di svolta nella Serie B1. L’ingresso è gratuito e l’incontro sarà visibile anche tramite streaming sul canale YouTube Obiettivo Volley, garantendo ampia visibilità a questo evento calcistico di livello regionale. Il peso del fattore campo e le dinamiche della classifica. L’analisi delle statistiche disponibili rivela una netta superiorità della squadra locale quando gioca nel proprio terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Giorgio vs Ostiano: la sfida decisiva per la Serie B1 Articoli correlati Volley serie B1 femminile. Olimpia, primo capitombolo. Il tiebreak sorride a OstianoFantini Ostiano 3Olimpia Teodora 2 OSTIANO: Casarotti 3, Tosi 3, Comotti 24, Vidi 28, D’Este 12, Tresoldi 18 Zampedri (L); Masciullo. SERIE B1 FEMMINILE: ORE 20,30 AL PALALIRONE. Dm Sistemi Group, con Ostiano ultima chiamata promozioneRicomincia il campionato di B1 femminile di volley, dopo le due settimane di sosta seguite alla fine del girone di andata, e le ultime speranze di... Una selezione di notizie su San Giorgio Discussioni sull' argomento Serie B1, la Pallavolo San Giorgio affronta Ostiano; Punto prezioso per la Pallavolo San Giorgio a Castelmaggiore (3-2). Serie B1, la Pallavolo San Giorgio affronta OstianoTurno casalingo per la formazione di coach Matteo Capra che domani, sabato 14 marzo, affronterà la Fantini Folcieri Ostiano, quinta in classifica. Il ... piacenzasera.it Quinta sconfitta consecutiva per Pallavolo San Giorgio a Ostiano (3-1)Nella sesta giornata di campionato la Pallavolo San Giorgio incappano nella quinta sconfitta consecutiva – e sempre con il medesimo risultato, 3-1 – sul campo della Fantini Folcieri Ostiano. Rispetto ... piacenzasera.it Castel San Giorgio: potenziati i servizi per studenti e cittadini con disabilità - facebook.com facebook