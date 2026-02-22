Drammatico incidente nella notte | muore un ragazzo di 19 anni ferita una giovane di 19 anni

Un incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento di una giovane della stessa età a Morciano di Romagna. La causa sembra essere stata una manovra azzardata durante la notte, che ha portato a un impatto violento. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La polizia sta analizzando le cause dell’incidente. Gli investigatori raccolgono testimonianze e dettagli sulla dinamica.

MORCIANO Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente in auto. Con lui a bordo c’era anche una ragazza di 17 anni che è riuscita miracolosamente a salvarsi e che ora è ricoverata al Bufalini di Cesena. La vittima è Michele Riglietti, nato a Urbino e residente a Vallefoglia. Il ragazzo eta alla guida dell’auto che è volata nella scarpata ribaltandosi. E’ successo intorno alle tre. Stando alla prima ricostruzione il giovane era alla guida di una Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscito di strada finendo nella vicina scarpata e ribaltandosi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

