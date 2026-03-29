È scomparso David Riondino, artista noto per il suo sorriso colto e il suo stile elegante. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio e ricordi in ambito culturale, mentre le sue opere e performance vengono ricordate come testimonianza di una carriera ricca di talento. La perdita ha portato alla luce l’importanza del suo contributo nel panorama artistico italiano.

Di fronte alla scomparsa di un artista del calibro di David Riondino, il rischio è quello di scivolare nel necrologio istituzionale, in quella celebrazione polverosa che lui stesso avrebbe smontato con un settenario fulminante. Eppure, per chi si occupa di comicità e di quella strana sostanza chiamata "cultura contemporanea", la sua assenza scava un solco profondo. Non è solo la perdita di un cantautore o di un satiro è il venire meno di un punto di riferimento rarissimo che era capace di collegare la nobiltà del Rinascimento alla spudoratezza del varietà, l’ottava rima di Ariosto alla satira di via Teulada. C’è un termine, corrispondente al francese non-chalance, coniato da Baldassarre Castiglione nel suo Cortegiano, che definisce la capacità di compiere gesti difficilissimi facendoli apparire naturali, quasi involontari: sprezzatura. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - L’elegante eredità del sorriso colto di David Riondino

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