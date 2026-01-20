Lega Pro girone C posticipo 22esima giornata il Crotone torna al successo 0-2 esterno contro il Cosenza con un gol per tempo di Di Pasquale e Piovanello

Nel match valido per la 22ª giornata di Lega Pro Girone C, il Crotone ha ottenuto una vittoria esterna per 2-0 contro il Cosenza. I gol di Di Pasquale e Piovanello nel primo e nel secondo tempo hanno permesso ai calabresi di conquistare tre punti importanti. La partita si è svolta con un equilibrio iniziale, ma il Crotone ha saputo sfruttare le occasioni per portare a casa il risultato.

Cosenza 0 Crotone 2 Marcatori: 31° Di Pasquale, 53° Piovanello Cosenza (4-3-3): Vettorel, Cannavo', Dametto, Caporale, D'Orazio (Ferrara – Racine Ba), Ciotto, L'Ancella, Contiliano (Achour), Ricciardi, Emmausso (Beretta), Garritano (Ragone). All. Busce' Crotone (4-3-3): Merelli. Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli (Novella), Gallo, Vinicius, Piovanello (Energe), Sandri (Calvano), Zunno (Maggio), Gomez (Perlingeri). All. Longo Arbitro: Domenico Leone di Barletta Ass. Simone Della Mea di Udine – Giovanni Boato di Padova Quarto giudice a bordo campo: Dario Acquafredda di Molfetta Operatore FVS: Pasquale Gatto di Lamezia Terme Ammoniti: Caporale, Ciotti, Piovanello, Groppelli, Zunno, Contiliano, Energe Angoli: 7 a 2 per il Crotone Recupero: 4 e 5 minuti Note: Un minuto di raccoglimento per la morte del presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

