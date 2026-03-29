L'editoriale della direttrice di iO Donna per il numero speciale dedicato ai 30 anni del magazine ricorda la nascita dell'8 marzo 1996, un sabato mattina, sotto il segno dell’Ariete. La firma si sofferma sulla data di nascita, evidenziando il giorno e la posizione astrologica della fondazione. Il testo si focalizza sulla nascita del magazine e sulla data di uscita, senza aggiungere interpretazioni o commenti.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Sei nata di sabato mattina (chi nasce di sabato si dice sia fortunato) il 23 marzo 1996, sotto il segno dinamico e indipendente dell’Ariete. C’era il sole e ti ho preso tra le braccia ai giardinetti, mentre tenevo d’occhio i bambini. Ho guardato la tua copertina: Isabella Rossellini in bianco e nero, gli occhi pensosi spalancati sul mondo e una mano appoggiata sulla fronte. Bel logo, con quell’iO grande e accogliente, quando gli altri settimanali esibivano ancora nomi di donna dal sapore anni Cinquanta. Ho scorso le pagine e ho capito che quel giornale sarebbe entrato dalla porta principale in tutte le case, accompagnato dal quotidiano più importante d’Italia e dalle sue firme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'editoriale della direttrice Danda Santini per il numero speciale dei 30 anni di iO Donna

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