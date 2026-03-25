Ieri sera, al Teatro Alcione di Milano, si è tenuta la festa per i 30 anni di iO Donna. Alla serata hanno partecipato la redazione e numerosi amici della testata. Durante l’evento sono stati brindisi, presentati progetti e condivisi ricordi. La musica è stata affidata a Ditonellapiaga, che ha concluso la serata con una performance dal vivo.

È stata una grandissima festa quella con cui ieri sera al Teatro Alcione di Milano iO Donna ha festeggiato i suoi primi 30 anni: lo hanno fatto, con la redazione, tanti amici della nostra testata. A partire dalla prima direttrice del settimanale, Fiorenza Vallino. Durante l’evento, presentato dalla effervescente Giulia Piscina (una trentenne DOC!), è stato presentato in anteprima il cortometraggio Freeze, prodotto da OffiCine-IED con la supervisione artistica di Silvio Soldini. Presenti, le due attrici protagoniste Valentina Romani e Celeste Dalla Porta: sono loro i volti della doppia copertina del numero speciale di iO Donna, in edicola sabato 28 marzo con il Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla festa per i 30 anni di iO Donna tanti ospiti, brindisi, progetti e ricordi, e la musica di Ditonellapiaga

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