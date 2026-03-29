Lecce castello e fontana dell?Armonia via il degrado | pulizia dopo le foto denuncia

Venerdì mattina, in seguito alla pubblicazione di un articolo che segnalava uno stato di degrado al Castello Carlo V e alla Fontana dell’Armonia, è iniziato un intervento di pulizia. Il sindaco ha disposto i lavori di bonifica nelle due aree, che si trovano nel centro storico di Lecce. Le operazioni si sono svolte nelle prime ore della giornata e sono state documentate con fotografie.

Promessa mantenuta. Venerdì mattina, subito dopo la pubblicazione dell’articolo che denunciava il degrado al Castello Carlo V e alla vicina Fontana dell’Armonia, il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone e il direttore del Castello, Pietro Copani, hanno fatto scattare gli interventi di pulizia. Bottiglie, lattine, cartoni, coperte e rifiuti accumulati nelle bocche di lupo e nell’area circostante sono stati rimossi. «Nelle prossime ore verificherò personalmente e faremo subito quello che è possibile», aveva dichiarato Copani. E così è stato. Il direttore ha mantenuto l’impegno, coordinando gli interventi di pulizia sugli spazi di competenza statale. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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