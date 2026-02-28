Degrado e pericoli nel campetto sportivo di via Roccamorice | la denuncia dell' ex consigliere Di PaoloFOTO

Un ex consigliere comunale ha segnalato gravi problemi di sicurezza nel campetto sportivo di via Roccamorice, zona Ina Casa. Con una serie di fotografie, ha mostrato le condizioni del campo, evidenziando inadempienze che comprometterebbero l’uso e la sicurezza dell’area. La denuncia si riferisce a situazioni di degrado e pericolo nel quartiere, poco distante dal campus universitario della d’Annunzio.

La rete e i tubi sono stati divelti e ci sono quadri elettrici attivi esposti alla mercé di chiunque; la struttura si trova poco distante dal campus universitario della d'Annunzio “Gravi inadempienze, soprattutto sulla sicurezza, nel campetto di via Roccamorice, zona Ina Casa”. È la denuncia dell'ex consigliere comunale Marco Di Paolo, che ha documentato con una serie di immagini le condizioni del quartiere poco distante dal campus universitario della d'Annunzio. Di Paolo denuncia “il degrado e il rischio di farsi male con rete e tubi divelti”. “La cabina elettrica del campetto sportivo a vocazione didattica - aggiunge - ha i quadri aperti dove passa corrente ad alto voltaggio per l'illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

