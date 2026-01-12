La maschera per il viso di Julia Roberts e non solo | il segreto della pelle radiosa delle star ai Golden Globe 2026

Prima dei Golden Globe 2026, Julia Roberts ha condiviso sui social una foto con due maschere per il viso in mano, suscitando curiosità sul suo trattamento di bellezza. Questa immagine ha acceso l'interesse verso i segreti di una pelle radiosa e curata, tipica delle star durante gli eventi di prestigio. Scopriamo insieme le possibili strategie e prodotti che contribuiscono a mantenere un aspetto fresco e luminoso.

L'attrice, prima di calcare il red carpet, ha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre tiene in posa ben due maschere per il viso. Un passaggio fondamentale per amplificare i risultati dei trattamenti ad alto tasso di radiosità firmati dalla facialist delle star Keren Bartov, la stessa che si è presa cura di una nutrita schiera di stelle per la grande notte dei premi.

