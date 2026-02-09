Roma Alfonsi | al via interventi di cura delle palme storiche

Roma inizia i lavori di cura delle palme storiche nei quartieri centrali. L’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha dato il via a un piano di interventi fitosanitari per preservare queste piante simbolo della città. I lavori riguarderanno le palme più antiche e rappresentative, già da questa settimana. Gli interventi mirano a contrastare malattie e a mantenere in salute gli alberi, che da sempre fanno parte del paesaggio urbano di Roma.

Prende avvio un piano di interventi fitosanitari per la cura delle palme storiche nei quadranti centrali della città, disposto dall’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti e dal dipartimento capitolino Tutela Ambientale. I primi interventi sono previsti per giovedì 12 febbraio, meteo permettendo, nei giardini Nicola Calipari a piazza Vittorio, dove saranno trattate 62 palme storiche. Seguiranno gli interventi di cura al Giardino di Sant’Andrea al Quirinale, dove saranno trattate 39 palme di varia specie, al Giardino di Carlo Alberto al Quirinale, dove saranno trattate 2 palme, e a piazza di Spagna, dove sono 5 le palme interessate dalle cure programmate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

