Roma lancia una campagna di cura delle palme storiche Ma a Villa Ada sono quasi scomparse

Roma lancia una nuova campagna per salvare le palme storiche. Il Comune ha avviato interventi specifici con trattamenti mirati, cercando di fermare l’avanzata degli insetti parassiti. La speranza è di preservare le piante più antiche e simbolo della città, anche se a Villa Ada molte di queste palme sono ormai quasi scomparse. La lotta contro i parassiti continua, e l’obiettivo è recuperare e tutelare questi alberi secolari.

Roma Capitale vuole salvare le palme storiche. Il 9 febbraio è stato lanciato un piano di trattamenti, da parte dell'assessorato all'Ambiente, con lo scopo di debellare l'attacco degli insetti parassiti. Probabilmente quando il servizio giardini arriverà a Villa Ada, potrà fare ormai molto poco.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Roma Capitale Roma. Alfonsi: al via interventi di cura delle palme storiche Roma inizia i lavori di cura delle palme storiche nei quartieri centrali. Atmosfere storiche, musica e cucina gourmet: ecco il programma degli eventi natalizi al Grand hotel delle Palme Scopri il programma degli eventi natalizi al Grand Hotel delle Palme di Palermo, tra atmosfere storiche, musica e cucina gourmet. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roma Capitale Argomenti discussi: Elezioni Roma 2027, Gualtieri chiama alle armi partiti e volontari. Sinistra Civica Ecologista: Noi uniti e coerenti; Stop a bulli e pirati della strada:chi vale non investe. Al via nelle scuole la campagna di Pet Carpet, ACI Roma, Città Metropolitana di...; Amministrative, Gualtieri lancia la corsa per il bis: per la campagna elettorale sceglie un'app e l'uomo di Obama; Roche lancia Ricerca circolare, campagna che racconta l'innovazione in medicina. 'Stop a bullismo e pirati strada',parte campagna Pet Carpet, Aci e Città Metropolitana(ANSA) - ROMA, 03 FEB - 'Stop a Bullismo e Pirati della Strada'. In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, l'associazione Pet Carpet, con il patrocinio della Città M ... msn.com Al via Ricerca Circolare: la nuova campagna promossa da RocheRoma, 11 feb. – Roche Italia lancia Ricerca Circolare, una campagna che si sviluppa attraverso strumenti partecipativi volti a valorizzare il ruolo della ricerca scientifica nel nostro Paese e raffo ... askanews.it IDEE PER IL CENTRO GIOVANILE A MONTE ANTENNE Il Municipio II ha aperto un avviso pubblico (https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/coprogettazione-nuovo-centro-giovani-villa-ada.page) per coinvolgere associazioni ed enti del terzo settore in una - facebook.com facebook Archeotrekking a Villa Ada! Unisciti a noi sabato 7 febbraio per una visita guidata gratuita con i volontari del Gruppo Archeologico Romano. Partenza alle 10.30 da Via Salaria 273. Info Complete ow.ly/2ern50Y8CuS x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.