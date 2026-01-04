le pagelle in evidenza anche martelli bene de risio errori fatali di cavallini e coveri

Le pagelle della partita evidenziano le prestazioni di alcuni protagonisti, tra cui Martelli, tornato ai livelli abituali. Bene De Risio, mentre Cavallini e Coveri commettono errori fatali. Martelli si distingue per sicurezza tra i pali e interventi decisivi, anche se non può evitare le reti dell’Arezzo. Un’analisi obiettiva delle prestazioni permette di valutare i meriti e le lacune di questa sfida.

Martelli 7: è tornato ai livelli cui ci aveva abituato. Impavido in presa alta e sicuro tra i pali, disinnesca Ravasio, De Col e Gilli; nulla può sulle reti aretine. Manetti 5: resta rintanato nella propria metà campo per non prestare il fianco alle scorrerie del temutissimo Tavernelli, ma fa i conti senza l’oste Righetti, che discende a mancina e scodella per Pattarello-gol. Elia 6,5: arginare la verve di Ravasio è una faticaccia, ma non sbanda. E mette lo zampino nell’azione da cui sgorga il vantaggio biancorosso. Saporetti 6: non sfigura al cospetto dell’attacco più prolifico del campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

