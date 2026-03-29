Le pagelle bluamaranto Magazzù è sempre un pericolo Bongiorni stavolta delude un po’

Nella partita analizzata, il portiere ha svolto un ruolo di spettatore, senza dover intervenire in modo decisivo, poiché le sue parate sono state poche e non impegnative. Sul gol subito, non è stato responsabile, dato che la deviazione del compagno ha deviato il tiro rendendo vana ogni possibilità di intervento. La prestazione complessiva ha mostrato alcune lacune, mentre altri elementi della squadra hanno mantenuto i loro standard.

DI BIAGIO 6 Di fatto è quasi spettatore non pagante perché di parate vere non è chiamato a farne. Sul gol preso non ha colpe perché c’è la deviazione decisiva del compagno Tavernini. Poi deve solo fare un’uscita. TAVERNINI 5,5 Sfortunato, sì, nella deviazione sul gol di Bouah. ma non è messo benissimo col corpo. Poi commette qualche erroretto. E soprattutto spinge poco sulla fascia destra. FICINI 6 Fa buona guardia dietro in marcatura ma opta troppo spesso per il lancio lungo, che agevola la difesa avversaria. DIANA 6 Decisivo il suo salvataggio al 53’ che manda in corner l’inzuccata ravvicinata di ’Tommy’ Carcani sul bel cross da destra di Iezzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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