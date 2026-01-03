Sassuolo-Parma 1-1 LE PAGELLE | Keita è ovunque Oristanio delude

Nel match tra Sassuolo e Parma, terminato 1-1, le valutazioni individuali evidenziano le prestazioni di alcuni protagonisti. Corvi riceve una sufficienza, con alcune incertezze nelle uscite alte, mentre Keita si distingue per la sua presenza costante su tutto il campo. D'altro canto, Oristanio non ha saputo sfruttare al meglio le occasioni offerte. Ecco le pagelle e i commenti sulla partita, analizzando i principali protagonisti.

Ecco le pagelle di Sassuolo-Parma 1-1Corvi 5,5 - Sul gol di Thorstvedt può fare poco di più. Nelle uscite alte balbetta un po'. Delprato 6 - Ritrova il campo dal 1' dopo l'infortunio patito con la Lazio che lo ha tenuto fermo per qualche settimana. Soffre la vivacità di Laurienté, ma sbroglia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Sassuolo-Parma 1-1 LE PAGELLE | Keita è ovunque, Oristanio delude Leggi anche: Sassuolo-Parma LE ULTIME | Delprato dal 1', c'è pure Oristanio Leggi anche: Parma-Como 0-0 LE PAGELLE | Estevez bussola, Keita poderoso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Serie A Enilive | Statistiche e curiosità di Sassuolo-Parma; Pronostico Sassuolo-Parma quote analisi 18ª giornata Serie A; Parma ko in casa del Sassuolo solo nell’anno del fallimento; Sassuolo-Parma: probabili formazioni e statistiche. Finiscono 1-1 le sfide tra Sassuolo e Parma e tra Genoa e Pisa - Per il Parma pari prezioso in casa del Sassuolo in chiave salvezza, mentre al Ferraris Il delicato scontro salvezza pre- msn.com

Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma finiscono 1-1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere - 1: la classifica si muove per tutte ma vince la paura di perdere ... fanpage.it

Pareggio 1-1 nel derby tra Sassuolo e Parma - Il risultato torna in equilibrio al 24' grazie a un gran gol di Pellegrino da fuori area ... rainews.it

SERIE A | Sassuolo-Parma 1-1 #ANSA x.com

Succede tutto nel primo tempo tra Sassuolo e Parma: gli uomini di Cuesta salgono momentaneamente a +6 dal terzultimo posto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.