Sicilia turismo in crescita | destagionalizzazione porta benefici economici e nuove opportunità di lavoro nell’anno
La Sicilia vede un aumento dei visitatori anche fuori stagione. L’assessore al turismo sottolinea che la destagionalizzazione porta benefici economici e crea nuove opportunità di lavoro. La regione punta a consolidare questa crescita con strategie mirate.
La Sicilia Scommette sull’Anno Turistico Intero: Un Bilancio Positivo e Nuove Strategie. L’assessore al turismo ha espresso un giudizio positivo sull’andamento del turismo in Sicilia, sottolineando un risultato significativo: la destagionalizzazione dei flussi turistici. Questa affermazione, rilasciata l’11 febbraio 2026, apre uno scenario interessante per l’economia regionale e per la sostenibilità del settore turistico. La capacità di attrarre visitatori oltre i tradizionali mesi estivi rappresenta una svolta importante per un’isola che, storicamente, ha visto concentrarsi la maggior parte del suo indotto turistico in un breve arco temporale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Sicilia Turismo
