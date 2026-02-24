Lavoro primavera di assunzioni | servizi e turismo trainano 9.500 ingressi in 3 mesi

Un aumento di 9.500 nuovi ingressi nel settore del lavoro si è verificato in tre mesi, principalmente grazie a servizi e turismo. La causa principale è la ripresa delle attività legate alla stagione primaverile, che ha spinto molte aziende a riassumere personale. Molti giovani e lavoratori in cerca di occupazione trovano nuove opportunità in questo momento di crescita. Questa tendenza cambia il panorama occupazionale locale e apre nuove prospettive.

Pisa, 24 febbraio 2026 – «Il sistema economico di Pisa è in salute: adesso dobbiamo costruire percorsi capaci di riportare nel circuito produttivo anche chi oggi ne è ai margini». Così il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, commenta i dati sulle assunzioni previste nelle imprese pisane tra gennaio e marzo. La fotografia scattata dal sistema informativo UnionCamere – Excelsior mostra una tendenza positiva: nel primo trimestre dell’anno saranno infatti circa 9.500 i nuovi posti di lavoro disponibili sul territorio provinciale. Un dato in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2025, dove si erano fermate a 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Turismo, Human Company annuncia 500 assunzioni: camerieri, cuochi, addetti a sala e accoglienzaIl gruppo Human Company ha annunciato che entro il 2026 assumerà 500 nuovi lavoratori.

Calano le assunzioni programmate nel turismo, costruzioni e servizi alla persona ma i settori sono in crescitaIl bollettino Excelsior-Unioncamere rivela che le assunzioni pianificate nei settori del turismo, delle costruzioni e dei servizi alla persona sono diminuite, anche se il numero complessivo di occupati in questi settori continua a crescere.

