A Roma in mostra le opere di Maria Barrosso

A Roma aprono una mostra dedicata alle opere di Maria Barrosso, che raccontano i cambiamenti urbanistici della città nei primi decenni del ‘900. Le opere di Barrosso offrono uno sguardo diretto sulla trasformazione di Roma, catturando dettagli e atmosfere di un’epoca di grande mutamento. La mostra, aperta al pubblico, permette di vedere da vicino come l’artista rappresentava le evoluzioni della Capitale nel tempo.

A Roma una mostra che racconta i cambiamenti urbanistici della Capitale nei primi decenni del ‘900. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

