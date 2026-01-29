A Roma in mostra le opere di Maria Barrosso
A Roma aprono una mostra dedicata alle opere di Maria Barrosso, che raccontano i cambiamenti urbanistici della città nei primi decenni del ‘900. Le opere di Barrosso offrono uno sguardo diretto sulla trasformazione di Roma, catturando dettagli e atmosfere di un’epoca di grande mutamento. La mostra, aperta al pubblico, permette di vedere da vicino come l’artista rappresentava le evoluzioni della Capitale nel tempo.
A Roma una mostra che racconta i cambiamenti urbanistici della Capitale nei primi decenni del ‘900. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Maria Barrosso
La poetica di Miró in mostra a Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta: oltre 120 opere
Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di Caravaggio
Sabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.
A Roma in mostra le opere di Maria Barrosso
Ultime notizie su Maria Barrosso
Argomenti discussi: A Roma, la mostra Venus racconta Valentino tramite l'arte di Joana Vasconcelos; La Regione Lazio inaugura la mostra Roma Terzo Millennio; Appuntamenti culturali a Roma dal 16 al 22 gennaio 2026: mostre, visite e Planetario; Neuro Diktat la nuova mostra di Vittorio Di Vincenzo.
A Roma 'Hokusai. Il grande maestro dell'arte giapponese' in mostra dal 27 marzo(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Arriva a Roma nel mese di marzo la prima e più completa esposizione italiana dedicata interamente a Katsushika Hokusai (1760-1849), l'autore di quadri iconici come la celebre ' ... msn.com
La mostra di Eva Frapiccini a Roma è un archivio dei sogniEva Frapiccini continua la ricerca sui sogni come elemento di connessione tra gli esseri umani. Con una mostra nello spazio AuditoriumArte di Roma ... artribune.com
Oggi a Novara si festeggia San Gaudenzio, patrono della città e della diocesi, nato a Ivrea nel 327. Lo ricordiamo con quattro immagini: 1) l'affresco più antico che lo raffigura, conservato nella cripta della Cattedrale di Santa Maria Assunta a Ivrea, sua città nat facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.