Storia cultura attualità Riflessioni nel segno di San Francesco

La figura di San Francesco torna a essere al centro di riflessioni e incontri in tutta Italia. Scrittori, storici e musicisti si riuniscono per parlare di lui, tra storie di fede e cultura. Si discute di come il santo abbia influenzato secoli di arte e pensiero, e di come il suo esempio possa ancora ispirare oggi. Incontri e eventi si susseguono, portando alla luce il legame tra passato e presente attraverso la figura di San Francesco.

di Mario Ferrari Aldo Cazzullo, Angelo Branduardi, Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Luciano Fontana, Nicola Piovani, Giovanna Botteri, Franco Cardini, Liliana Cavani, Agnese Pini. È il parterre dei grandi nomi che l’ Università di Pisa schiera per ’ San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale ’, la rassegna che accompagnerà la città verso l’ ottavo centenario della morte del santo di Assisi con un calendario fitto di eventi culturali, tra teatro, lectio magistralis, musica e cinema (info, www.sanfrancesco2026.unipi.it; tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Storia, cultura, attualità. Riflessioni nel segno di San Francesco Approfondimenti su San Francesco Assisi: energia condivisa nel segno di San Francesco A Assisi, si è parlato di energia e di come condividerla nel segno di San Francesco. Auguri ai potenti del mondo. Nel segno di San Francesco La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Francesco Argomenti discussi: Storia, cultura, attualità. Riflessioni nel segno di San Francesco; 3 film per scivolare nel bianco, tra avventure e riflessioni; Fake news: storia, evoluzione e strumenti per difendersi; Un Muro della Memoria in biblioteca: Voce alle riflessioni di tutti, per non dimenticare. Pillole di mondo: storia e attualità per capire il presenteAlla biblioteca civica di Arco torna il ciclo di incontri con Luigi Facchinetti, tra riflessione storica e dialogo sul nostro tempo ... ladigetto.it Quando la cultura si contamina: il 2026 di Palazzo Ducale tra arte, storia, giovani e futuroMostre di respiro internazionale, festival consolidati, nuovi cicli di incontri, rassegne musicali e un’attenzione sempre più marcata alle giovani generazioni: è un cartellone culturale lungo 365 gior ... primocanale.it Durante l'incontro con Assisi News abbiamo raccontato l'impegno che stiamo vivendo in questi giorni, mentre ci prepariamo a un periodo per noi molto importante: l'ostensione delle spoglie mortali di San Francesco. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.