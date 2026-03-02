Ecco come scegliere la lettura preferita tra le novità editoriali di questa primavera

In questa primavera, tra le novità editoriali in uscita a marzo, ci sono diversi generi che attirano l’attenzione. Sono arrivati grandi ritorni di autori noti, romanzi d’amore, thriller psicologici e saggi di attualità. La varietà di opzioni consente a ogni lettore di trovare il libro che preferisce, ideato per accompagnarlo nelle giornate che si allungano e si avvicinano alla bella stagione.

Tra grandi ritorni, romanzi d'amore intensi, thriller psicologici e saggi d'attualità, marzo è perfetto per letture appassionanti che traghettano verso la primavera. In questa selezione trovi i libri da leggere a marzo 2026, le novità editoriali con le trame, il numero di pagine e tutto quello che c'è da sapere. Una guida pensata per chi cerca il prossimo libro, da acquistare online o in libreria. Che stiate cercando romanzi d'amore intensi, thriller psicologici, memoir autobiografici o saggi d'attualità, ma anche un grande classico, come Cime tempestose, tutti questi 15 libri-novità di marzo offrono storie capaci di emozionare, far riflettere e sorprendere.