Il jazz contemporaneo di Isaiah J Thompson al Teatro Niccolini

Firenze On Stage propone un nuovo appuntamento per gli amanti della grande musica internazionale: lunedì 9 marzo alle 20.30 salirà sul palco del Teatro Niccolini Isaiah J. Thompson, pianista, tra i protagonisti più interessanti della nuova scena jazz mondiale. Accanto a Thompson si esibirà il suo quartetto composto da Julian Lee al sax tenore, Sebastian Rios al contrabbasso e Matthew Lee alla batteria. "Accogliere artisti come Isaiah J. Thompson significa offrire al pubblico esperienze musicali profonde e contemporanee, capaci di parlare a tutti - dichiara il direttore artistico Hershey Felder -.

Un regalo inatteso per gli amanti del jazz: Isaiah J. Thompson al NiccoliniIl giovane talento della scena newyorkese arriva a Firenze con il suo quartetto per una serata di jazz caldo e travolgente.

Un regalo inatteso per gli amanti del jazz: Isaiah J. Thompson al NiccoliniIl giovane talento della scena newyorkese arriva a Firenze con il suo quartetto per una serata di jazz caldo e travolgente. Al sax lo stratosferico Julian Lee ... firenzetoday.it

Isaiah J. Thompson al pianoforte. Uno dei pianisti più acclamati della nuova scena jazz americana arriva a Firenze con il suo quartetto per una serata dedicata al progetto The Book of Isaiah: Modern Jazz Ministry. Il 9 marzo alle ore 20:30 al Teatro Niccolini. Bi - facebook.com facebook

